Millionenbetrug in Vorarlberg - Zahl der Beschuldigten steigt auf elf

In der Vorarlberger Betrugsaffäre im Baubereich, in die Siemens sowie zahlreiche Vorarlberger Firmen verwickelt sind, wird weiter ermittelt.

"Infolge der aktuellsten Sachverhaltsdarstellung wurde ein elfter Beschuldigter erfasst", so Karin Dragosits von der Staatsanwaltschaft Feldkirch am Donnerstag. Darüber hinaus hielt sich die Sprecherin wegen der laufenden Ermittlungen weiter bedeckt. Am Mittwoch war einer der Beschuldigten aus der U-Haft entlassen worden.