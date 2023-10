Millionenbetrug in Vorarlberg: Keine Hinweise bei Prüfung in Bregenz

Eine interne Prüfung der Landeshauptstadt Bregenz im Zusammenhang mit der Vorarlberger Betrugsaffäre im Baubereich, in die Siemens sowie zahlreiche Vorarlberger Firmen verwickelt sind, hat keine Unregelmäßigkeiten oder Auffälligkeiten zutage gebracht.

Das teilte die Stadt am Mittwoch in einer Aussendung mit. Anlass für die Prüfung waren Verdachtsmomente, dass die Kongresskultur Bregenz GmbH - zu 100 Prozent im Besitz der Stadt - in die Affäre verwickelt sein könnte.