Millionen-Erbin schmeißt hin: Doch der Grund ist ...

Millionen-Erbin Verena Bahlsen hat ihre Position als "Chief Mission Officer" bei Bahlsen niedergelegt. Auf Social Media teilte sie dazu ein emotionales Posting.

Von Panikattacken und Tränen

Auf Linkedin veröffentlichte Veren Bahlsen kürzlich ein emotionales Posting, indem sie den Grund für ihren Rückzug erklärt. Darin erzählt sie von Panikattacken und Tränen. "Es war mir oft peinlich, wenn ihr mich in Momenten der Angst, der Überwältigung oder der Unsicherheit gesehen habt", so die Keks-Erbin. "Ich stand mit unserem CEO in einem deutschen Weizenfeld und hatte eine Panikattake", schreibt sie. Außerdem habe sie in Meetings geweint.