Unklarheit über Nachfolge von Mateschitz bei Red Bull

Nach dem Tod von Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz ist offen, wer sein Erbe im Konzern antreten wird. Ohne Zustimmung der thailändischen Mehrheitseigentümer dürfte aber keine Nachfolgeentscheidung fallen. Fest steht wohl auch: So viel Machtfülle und Entscheidungsfreiheit wie der verstorbene Unternehmensgründer wird die neue Konzernspitze nicht mehr haben. Unklar bleibt damit, wie es mit den vielfältigen Engagements des Konzerns etwa im Sport- und Medienbereich weiter geht.

Die Mehrheit an Red Bull hält die thailändische Unternehmerfamilie Yoovidhya, auf deren Aufputschgetränk "Krating Daeng" ("Roter Stier") die Erfolgsgeschichte des Konzerns basiert und der Mateschitz im Jahr 1984 die internationalen Vermarktungsrechte abkaufte. 49 Prozent der Anteile gehören dabei der Familien-Holding TC Agro Trading mit Sitz in Hongkong, weitere zwei Prozent dem mittlerweile 72-jährigen Familienoberhaupt Chalerm Yoovidhya. Mateschitz konnte mit seinen 49 Prozent angesichts des wirtschaftlichen Erfolgs des Energydrinks jedoch über Jahrzehnte fast uneingeschränkt schalten und walten. Zuletzt schüttete Red Bull jährlich mehrere hundert Millionen Euro an die Mehrheitseigentümer aus - im Jahr 2020 war es über ein halbe Milliarde Euro.