Millionen-Deal: Katy Perry verkauft Rechte an ihrer Musik

Katy Perry (38) zählt zu einer der erfolgreichsten Popsängerinnen - mit zahlreichen Songs hat sie die internationalen Charts gestürmt. Jetzt soll die US-Amerikanerin die Rechte an ihren bisherigen Werken verkauft haben.

Das erst letztes Jahr gegründete Unternehmen Litmus Music soll sich die Rechte an den Alben "One of the Boys", "Teenage Dream", "Prism", "Witness" und "Smile" gesichert haben – das hat natürlich seinen Preis! Perry soll die Rechte an ihren Platten für 225 Millionen US-Dollar, umgerechnet etwa 210 Millionen Euro, verkauft haben. Zu dem Millionen-Deal hat sich die Sängerin bisher nicht öffentlich geäußert.