Im Babyglück: Katy Perry und Orlando Bloom

Katy Perry (35) und Orlando Bloom (43) sind Eltern geworden.

"Willkommen auf der Welt, Daisy Dove Bloom", begrüßt UNICEF das Neugeborene via Instagram. "Es ist uns eine Ehre, das neue Freudenbündel der Botschafter Katy und Orlando vorstellen so dürfen", so das Kinderhilfswerk. Die kalifornische Sängerin und der britische Schauspieler sind seit vielen Jahren Botschafter des Hilfsprogramm mit Sitz in New York.