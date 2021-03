Mike Pansi über Selbsttests, Planbarkeit und Sperrstunde

Mike P. Pansi, Obmann der Fachgruppe Gastronomie, war am Dienstag bei "Vorarlberg Live". Pansi begrüßt die Öffnung der Gastronomie am 15. März als ersten wichtigen Schritt, allerdings gebe es noch viele Unklarheiten.

Die Öffnung der Gastronomie in Vorarlberg am 15. März sei ein wichtiges Signal für ein Stück Normalität, so der Sprecher der Gastronomie. "Dass unsere Pläne und Forderungen bis nach Wien getragen wurden, hat von Vertrauen der Landespolitik in unsere Branche gezeugt. Leider hat das Gesundheitsministerium unsere Forderungen am Ende des Tages nicht für gut befunden", so Mike P. Pansi über seine persönliche Einschätzung.

Noch viele Fragen offen

Auch die 20-Uhr-Sperrstunde mache vielen Betrieben in Vorarlberg zu schaffen. "Viele Betriebe sind auf das Abendessen ausgelegt, nicht wie in Wien, wo es viele Cafés gibt", so Pansi. Organisatorisch und wirtschaftlich seien noch viele Fragen offen. Der Spartenobmann hat dazu eine klare Haltung und Appell: "Wir fordern die 23 Uhr Sperrstunde. Es ist und war immer fraglich, warum man diese Adaptierung nicht einfach machen kann, wenn man eh schon weiß, dass es genau diese Branche so dringend benötigen würde." Natürlich sei auch die 2-Meter-Abstandsregel in den Lokalen eine Hürde für viele Wirtshäuser. "Viele unserer kleinen Betriebe stoßen räumlich und betriebswirtschaftlich an ihre Grenzen. Wenn ein Restaurant am Ende des Tages nur noch vier Tische für seine Gäste übrig hat, ist das Aufsperren des Lokals nicht rentabel."