Mia aus Koblach zeigt, warum Händewaschen wichtig ist.

In einem Experiment zeigt Mia aus Koblach mit einem Augenzwinkern, warum das Händewaschen in Zeiten der Corona-Pandemie wichtig ist.

Mia ist in der Küche zu sehen, eine Kamera filmt, wie sie in einen tiefen Teller - gefüllt mit Wasser - Pfeffer streut. Dann hält sie einen Finger in die Mitte des Tellers. Es passiert - nichts!