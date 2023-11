Metaller: "Zurzeit sagt man nur noch Schaffa, schaffa, da ganza Tag kein Geld im Hosasack"

Streik als letzter Ausweg

"Was ich nicht bezahlt bekomme, mache ich auch nicht"

"Ich kann nicht einmal mehr mit meinen Kindern ausgehen"

"Ich kann echt nicht überleben"

Er sei weiterhin optimistisch, auch, wenn es sicher so schnell keine Einigung geben werde, so Güner: "Die Arbeitgeber geben nicht nach und wir geben auch nicht nach. Wir wollen das haben, was wir wollen und die Arbeitgeber, die sagen einfach nein." Er glaube schon, dass es noch Verständnis für die Streiks der Metaller gebe: "Die Leute, die streiken, die müssen halt streiken. Um etwas zu erreichen, muss man das machen. Von nichts kommt ja nichts", schildert er seine Sicht. Er wohne in einem Mietshaus und sei geschieden, fasst er seine Situation zusammen. "Es ist nicht leicht, es ist sehr schwer. Ich habe die Kinder drei Tage und ich zahle auch noch Alimente und ich kann echt nicht überleben." Es sei weniger, als das Existenzminimum, was ihm übrigbleibe. "Ich werde weiter streiken, bis wir was bekommen. Ich lasse mich überraschen, schauen wir was am Montag rauskommt. Aber ich hoffe, dass sie sich einigen", meint er abschließend.