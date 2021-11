Metaller Warnstreik in Götzis: So ist die Stimmung bei den Angestellten

"Wir wollen mehr Lohn" - Die Vorarlberger Metaller sind in die Warnstreiks gestartet. Auch in Götzis wurde Donnerstagfrüh gestreikt.

"Wir wollen mehr Lohn", das sagen die Vorarlberger Metaller. Die Warnstreiks sind am Donnerstag auch im Ländle angekommen. VOL.AT war vor Ort in Götzis bei der Firma Grass. "Nach vier Verhandlungsrunden haben uns die Arbeitgeber leider nur ein Angebot von 2,75 Prozent gelegt", erklärt Wolfgang Fritz, Landesvorsitzender der Gewerkschaft Pro-Ge und Betriebsrat. "Das ist viel zu wenig. Das wissen auch die Mitarbeiter bei uns im Vorarlberg." Die Arbeitnehmer visieren 4,5 Prozent an, für die zweite und dritte Schicht soll es höhere Zulagen geben und auch Lehrlinge brauche mehr Geld.