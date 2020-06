Messerattacke: Kein Mordversuch, aber lange Haftstrafen

Urteil gesprochen, Täter zu fünf und sieben Jahren Haft verurteilt. Ausführliche Beratung kam zum Ergebnis: Kein Mordversuch

Nun ist er zu Ende. Der zweitägige Prozess rund um die Messerattacke in der Bregenzer Innenstadt.

Lange Haftstrafen

Auf 45-Jährigen eingestochen

Die beiden jeweils mehrfach vorbestraften Männer wurden verurteilt, weil sie im vergangenen August in Bregenz mit einem Klappmesser auf einen 45-jährigen Mann losgingen.

Die Tat bahnte sich bei einer Geburtstagsfeier in einem Tabledance-Lokal in Bregenz an. Das 45-jährige Opfer, zur Tatzeit mit über zwei Promille alkoholisiert, soll dabei den damals 20-Jährigen beleidigt und bedroht haben. Als eine Auseinandersetzung entbrannte, flüchtete das spätere Opfer aus dem Lokal, wurde aber von den zwei Angeklagten verfolgt.