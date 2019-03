Messerangriffe bei Beziehungstaten: Täter handeln oft aus Angst vor Liebesentzug

Immer wieder kommt es zu Gewalttaten mit Messern, vor allem Beziehungstaten. Während Psychiater Reinhard Haller eine klare Zunahme sieht, ist man beim ifs vorsichtiger.

Allein am Wochenende kam es wieder zu zwei Beziehungstaten, bei denen mit einem Messer zugestochen wurde. In Bürs griff eine 29-Jährige ihren Lebensgefährten mit einem Küchenmesser an und fügte ihm eine Stichwunde in der hinteren Schulter zu. In Friedrichshafen stach ein 21-Jähriger bei einer Aussprache vor einem Lokal mehrmals auf seine 16-Jährige Ex-Freundin ein. Er befindet sich in U-Haft, sie sei außer Lebensgefahr.