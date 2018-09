Gewalt gegen Frauen in Vorarlberg: Live-Talk mit Ulrike Furtenbach

Ulrike Furtenbach, Leiterin der ifs Vorarlberg Gewaltschutzstelle, ist um 13 Uhr im VOL.AT-Live-Talk zu Gast.

„Handeln gegen Gewalt in der Familie, Opferschutz und Gewaltprävention.“ So könnte man kurz gefasst die Aufgabe der IfS-Gewaltschutzstelle Vorarlberg in Feldkirch unter der Leitung von Ulrike Furtenbach beschreiben. Wenn Menschen belästigt, erniedrigt, beschimpft, beleidigt, gequält, bedroht, verfolgt, eingesperrt, geschlagen, genötigt, vergewaltigt werden, ist die IfS-Gewaltschutzstelle als Anlaufstelle richtig. Opfer häuslicher Gewalt haben das Recht auf Schutz und Sicherheit. Gewalt in der Familie ist strafbar. Um 13 Uhr ist Ulrike Furtenbach im VOL.AT-Live-Talk zum Thema “Gewalt gegen Frau” zu Gast.