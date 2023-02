Diese Themen sorgten in den letzten Tagen für Gesprächsstoff.

Meistgelesen am Wochenende

Schwarzer Freitag in Vorarlberg, Wirbel am Arbeitsgericht, schwanger mit 15: Diese Themen bewegten die VOL.AT-Leser am Wochenende.

Lech: Zwei Tote im Keller aufgefunden

Am Freitagabend kam es im Lecher Landhaus Plattenhof zu einer Tragödie.

Achtjähriges Mädchen bei Brand in Lauterach ums Leben gekommen

Zu einer furchtbaren Tragödie kam es am Donnerstag beim Brand eines Einfamilienhauses.

Am Arbeitsgericht gehen die Wogen hoch

Aufsehenerregender Prozess zwischen Arbeiterkammer und Firma Tridonic eingeläutet.

"Hatte immer das Gefühl, dass Maddie noch lebt"

Die junge Polin, die vorgibt, die vor 16 Jahren entführte Maddie McCann zu sein, hatte sich beim Vorarlberger Modelmanager Dominik Wachta beworben.

Schwanger mit 15: "Ich wollte das Kind"

Anna* erfuhr mit ­gerade einmal 15 ­Jahren von ihrer Schwangerschaft. Mittlerweile ist ihr Sohn fast drei Jahre alt.

"Es braucht heute schon bei Hochzeiten Securitys"

Berufsdetektiv und Sicherheitsdienstchef Uwe Marent Brennpunkte, Jugendkriminalität, verkürzte Zündschnüre und Angriffe mit Bierkrügen.

Nora: Lipgloss und die Mama machen sie glücklich

Zwischen die gehandicapte Nora und ihre Mutter Karin passt kein Blatt Papier.

