"Meine Meinung" zur Digitalisierung in Vorarlberg

Die Digitalisierung schreitet auch in Vorarlberg unaufhaltsam voran. VOL.AT sprach mit Vorarlberger Klubobleuten über ihre Meinung zum Thema.

ÖVP-Klubobmann Roland Frühstück

Für Frühstück ist Digitalisierung ein Begriff, der “jeden immer um- und befasst”. Für ihn gilt es die Gefahren und Chancen zu erkennen, da sie nicht mehr ignoriert werden kann.

Grünen-Klubobmann Adi Gross

Die Digitalisierung wird laut Gross, Klubobmann des Junior-Regierungspartners die Grünen, viele neue neue Chancen und Möglichkeite aber auch Risiken mit sich bringen. Er sieht es als wichtig an, dass die Politik das Thema ernst nimmt.

FPÖ-Klubobmann Daniel Allgäuer

Allgäuer, Klubobmann der stärksten Oppositionspartei, sieht in der Digitalisierung eine Chance für das Land, die man sich zu nutze machen sollte. Seiner Meinung nach gibt es auch in Zukunft noch so einiges zu tun.

SPÖ-Klubobmann Michael Ritsch

“Ich glaube wir sind auf keinem schlechten Weg”, meint Ritsch zum Thema Digitalisierung. Auch er denkt, dass Vorarlberg die Chance nutzen und Maßnahmen setzten sollte.

Neos-Klubobfrau Sabine Scheffknecht

Neos-Klubobfrau Scheffknecht sieht in der Digitalisierung wieder ein Beispiel, dass die Politik von der Realität überholt wird. “Sie schaut mit offenem Mund zu statt selbst tätig zu werden.”