Mehr Tempo gefordert - Gewessler zur Klimakrise

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler hat am Sonntag im ORF über die Klima-Pläne der Regierung gesprochen. Unter anderem wurde auch Kritik über das Fehlen von Windrädern in bestimmten Bundesländern geäußert.

Beim Amtsantritt der Regierung wurde der Bevölkerung ein Klimaschutzgesetz versprochen - noch ist nichts da. Auf der Regierungsklausur in Mauerbach gab es auch keine Fortschritte. Somit schlittert Österreich an den Klimazielen vorbei und es drohen hohe Strafzahlungen.

Woran hakt es?

Das wollte Martin Thür in der ZIB2 am Sonntag, nach dem gescheiterten Versuch Antworten von Bundeskanzler Nehammer zu bekommen, von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler wissen. Sie zeigte sich von Beginn an weitaus umgänglicher als der grantige Kanzler.

Die bisherigen Maßnahmen würde jedoch schon Wirkung zeigen. Für die Jahre 2022 und 2023 erwarte man einen Rückgang der Emissionen in Österreich. "Mein Ziel ist es das Klimaschutzgesetz so schnell wie möglich in Begutachtung zu bringen", betonte Gewessler und fügte hinzu: "Wenn ich das alleine entscheiden könnte, dann gäbe es das Klimaschutzgesetz bereits, aber wir sind in einer Demokratie".