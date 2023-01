"Wieso attackieren Sie mich die ganze Zeit?"

Bundeskanzler Karl Nehammer attackierte im ZiB2-Interview in der Nacht auf Donnerstag Moderator Martin Thür mehrmals. Thür wird sein erstes Interview mit dem Kanzler wohl nie vergessen.

Die Regierungsklausur wurde am Mittwoch abgeschlossen. Nach einem langen Tag musste sich Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer noch dem Interview zum Jahreswechsel stellen. Offenbar muss der Bundeskanzler einen langen Tag hinter sich gehabt haben, denn so gereizt war er im Fernsehen selten zu sehen.

Bereits bei der ersten Frage griff der Kanzler Moderator Thür direkt an. "Auf jeden Fall sieht so die Interpretation eines ORF-Reporters aus, ob das der Wirklichkeit entspricht, müssen die Bürgerinnen und Bürger entscheiden", so Nehammer.