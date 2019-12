MedKonkret: Herzschwäche auf dem Vormarsch

Primar Matthias Frick legte am 10. Dezember den MedKonkret-Besuchern die Vorbeugung ans Herz.

„Herzschwäche ist häufig und gefährlich.“ In einem Satz brachte Primar Matthias Frick das Problem auf den Punkt. Die Brisanz untermauerte der Leiter der Inneren Medizin I im Landeskrankenhaus Feldkirch mit Fakten. Durchschnittlich 30 Prozent der Betroffenen sterben nach einem Jahr, die 5-Jahres-Rate liegt bei 60 bis 70 Prozent. Etwa die Hälfte der über 65-Jährigen muss wiederholt stationär aufgenommen werden, und zwei bis vier Prozent des Gesundheitsbudgets fließen in die Behandlung der Herzschwäche. Für Frick alarmierende Zahlen, die neue Strategien notwendig machen. Gleichzeitig werden die Möglichkeiten zur Behandlung dieser Erkrankung immer besser. Besonders im medikamentösen Bereich tat und tut sich viel. „Das Beste wäre jedoch, eine Herzschwäche gar nicht erst entstehen zu lassen“, rief Primar Frick die MedKonkret-Besucher im vollbesetzten Panoramasaal des LKH Feldkirch dazu auf, Risikofaktoren wie Bluthochdruck oder Herzkreislauf-Erkrankungen unbedingt und konsequent behandeln zu lassen. Als wirksame Präventionsmaßnahmen nannte er außerdem eine gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung sowie Nikotin- und Alkoholabstinenz

Eine Alterserscheinung

Herzschwäche ist eine Alterserscheinung. Ab 80 steigen die Patientenzahlen deutlich an. In dieser Personengruppe liegt der Anteil bei über zehn Prozent. „Eine von drei Personen im Alter von 55 Jahren entwickelt während der restlichen Lebenszeit eine Herzschwäche“, zitierte Matthias Frick aus aktuellen Studien. Noch eine Aussage ließ aufhorchen: Ist die Erkrankung einmal manifest, verschlechtert sie sich zusehends. Vor allem akute Episoden setzen dem Herzen, das gut 300 Gramm wiegt, zu. Die Medizin teilt die Herzschwäche in vier Stadien. Bei Schweregrad 4 treten Beschwerden wie Atemnot sogar in Ruhestellung auf.