Medikamentenengpass - Rauch will Wirkstoffverschreibung vorantreiben

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) will wegen der Medikamentenengpässe die seit längerem diskutierte Wirkstoffverschreibung vorantreiben.

Dies bedeutet, dass Ärztinnen und Ärzte nicht mehr ein konkretes Produkt verschreiben, sondern nur den Wirkstoff. Apotheken könnten dann einfacher auf andere Präparate ausweichen und Lieferengpässe entschärft werden, hieß es aus dem Gesundheitsministerium zum ORF-Wirtschaftsmagazin "ECO", das am Donnerstagabend ausgestrahlt wird.

Laut dem Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) waren am Nachmittag mehr als 600 Arzneimittel in Österreich knapp oder gar nicht lieferbar - bereits rund 100 mehr als vor drei Wochen. "Eine Entschärfung und Vereinfachung würde die gesetzliche Vorschreibung einer Wirkstoffverschreibung bewirken und wird vom Gesundheitsministerium daher verfolgt", teilte ein Sprecher von Rauch mit, wie der ORF im Voraus gegenüber der APA berichtete.

Wirkstoffverschreibung: Österreich hängt im EU-Vergleich hinterher

Rauch will die seit rund zweieinhalb Jahren in Österreich verstärkt diskutierte Wirkstoffverschreibung schon länger durchsetzen. Es könne ihm niemand erklären, warum Österreich das einzige EU-Land sei, das diese Möglichkeit noch nicht habe, hatte er im September im Rechnungshofausschuss des Nationalrats betont. Eine Verordnung sei in Arbeit.