Medientransparenz und Glücksspielmonopol

NEOS-Obfrau Beate Meinl-Reisinger und Casinos Austria Generaldirektorin Bettina Glatz-Kremsner heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Letzte Woche reichten die NEOS ein Medientransparenzpaket im Nationalrat ein. "Sorgen wir gemeinsam für maximale Transparenz und eine Politik der sauberen Hände, um dem türkisen System endlich ein Ende zu setzen", so die Erklärung der NEOS. Sie wollen die Inseratenkorruption beenden. NEOS Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger redet heute in "Vorarlberg LIVE" über die konkreten Forderungen und was sie unter einer "Politik der sauberen Hände" versteht.