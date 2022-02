Nächste Ländle-Medaille! Steu/Koller holen Bronze

Im Doppelsitzerbewerb der Rodler bei den Olympischen Winterspielen holt der Bludenzer Thomas Steu mit seinem Tiroler Teamkollegen Lorenz Koller die Bronzemedaille.

Teamstaffel am Donnerstag

Damit gab es bei den fünften Winterspielen in Folge eine Rodel-Doppelsitzer-Medaille für Österreich, das in Peking mittlerweile bei zehn Medaillen (zwei Gold, vier Silber, vier Bronze) hält. Eine weitere Chance auf Edelmetall gibt es für Steu/Koller am Donnerstag in der Teamstaffel mit Wolfgang Kindl und Madeleine Egle. Kindl hatte bereits am Sonntag Silber im Männer-Einzel gewonnen.