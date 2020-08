"Meathouse": So sieht die Stadtmetzgerei Feldkirch nach der Neueröffnung aus

Christof Schöch und Stefan Marxer haben am 31. Juli die Stadtmetzgerei in Feldkirch neueröffnet. VOL.AT war zu Besuch in der umgestalteten "Metzg".

Das "Meathouse", das ist Feldkirchs neueröffnete Stadtmetzgerei. Christof Schöch und Stefan Marxer haben sie im März 2020 übernommen und seither umgebaut und nach ihren Wünschen neugestaltet. Die Eröffnung war eigentlich schon für Mai geplant, doch dann grätschte Corona dazwischen und sie wurde auf den 31. Juli verschoben. "Wir sind einfach froh, dass wir eröffnen konnten", sind sich die beiden neuen Betreiber einig. Ihnen war es auch wichtig, die Stadtmetzgerei als Nahversorger zu erhalten, wenn auch unter einem neuen Namen.

Interview zur Übernahme im März

Elegant und peppig

Lässig und modern, so ist das neue Konzept der "Metzg". Bisher habe es dazu sehr gutes Feedback gegeben. Es sei eine "schöne elegante Metzgerei, aber doch auch ein kleines bisschen peppig", habe ein Kunde gemeint. "Es ist sogar schöner geworden, als wir es uns selbst vorstellen konnten", meint Christof Schöch. "Es ist wirklich eine tolle super coole Geschichte geworden", so auch Geschäftspartner Marxer. Angeboten werden neben Fleisch und Wurstwaren aus regionaler Schlachtung auch belegte Brote. Derzeit ist das "Meathouse" noch auf der Suche nach einem regionalen Putenlieferanten. Im Bistro werden auch warme Speisen, Snacks und frische Smoothies angeboten. Zudem gibt es einen Party-Service zum Abholen und Grillmeisterservice für Veranstaltungen.