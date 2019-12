Mautbefreiung: Widerstand in Vorarlberg weitet sich aus

Der Widerstand gegen die geplante Mautbefreiung zwischen Hörbranz und Hohenems ab Mitte Dezember wird immer lauter. Auch Gemeinden im Montafon stellen sich nun gegen die Neuerung. Ihrer Meinung nach würde die Mautbefreiung gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen.

Doch auch in den vermeintlich bevorzugten Gemeinden sieht man die Pläne der Regierung kritisch. Die Alberschwender Bürgermeisterin Angelika Schwarzmann beispielsweise zeigt sich nicht wirklich überzeugt. Zwar würden sich die Tourismusregionen im Bregenzerwald freuen, wenn mehr Gäste kommen, allerdings würde das nur den hinteren Bregenzerwald betreffen, vermutet sie. Die Bewohner in Alberschwende, das nur an einer Durchzugsstraße liege, seien die Leidtragenden. "Diese Politik verstehe ich absolut nicht", so Schwarzmann gegenüber ORF Vorarlberg.