"Mathilda’s Café" beim KH Dornbirn eröffnet neu

Comeback für "Mathilda’s Café": Ein Jahr nach der Schließung feiert das Lokal mit nordischem Flair beim Krankenhaus Neueröffnung.

Neueröffnung : "Mathilda’s Café" in Dornbirn wird am 19. September von Ulrich Muigg und Astrid Ritter wiedereröffnet.

: "Mathilda’s Café" in Dornbirn wird am 19. September von Ulrich Muigg und Astrid Ritter wiedereröffnet. Angebot : Sie bieten selbst gebackene Kuchen, erweitertes Frühstück und eine Brettljause zum Mittag.

: Sie bieten selbst gebackene Kuchen, erweitertes Frühstück und eine Brettljause zum Mittag. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 9-18 Uhr, Samstag von 9-16 Uhr; besondere Überraschungsevents sind geplant.

Dunkelrot mit weißen Strebenfenstern erinnert das Café an ein typisches Schwedenhaus. ©VOL.AT/Mayer

Dornbirner Paar übernimmt

Eröffnet wurde das Café im Jahr 2015. Namensgeber war einst die Großmutter der Betreiberin, Christine Mathis. Vergangenen Herbst schloss sie das Lokal schweren Herzens. Ulrich Muigg und Astrid Ritter wohnen in Dornbirn und übernehmen nun gemeinsam das Lokal. Sie leitete ein Hotel im Leiblachtal, er war im Gastronomie-Außendienst unterwegs. "Jetzt erfüllen wir uns einfach einen großen Traum", erklärt Muigg gegenüber VOL.AT. Geplant wäre etwas Anderes gewesen: "Eigentlich wollten wir irgendwann in der Pension in der ruhigen Zeit eine Hütte übernehmen", verdeutlicht er. Es habe aber immer der Gedanke mitgespielt, etwas Kleines zu übernehmen. Die Übernahme von "Mathilda’s" habe sich vor ein paar Monaten ergeben. Man sei sich schnell mit der Besitzerin und vorherigen Betreiberin einige geworden und habe das Lokal gepachtet, so Muigg.

Astrid Ritter und Ulrich Muigg übernehmen "Mathilda’s Café". ©VOL.AT/Mayer

Direkt nebenan befindet sich das Krankenhaus der Stadt Dornbirn. ©VOL.AT/Mayer

Bald schon öffnet das Lokal wieder. ©VOL.AT/Mayer

Frühstück, Kuchen und Brettljause

Das Paar teilt sich die Arbeit im Café auf: Ulrich bleibt im Vordergrund und bei den Gästen, während Astrid die Küche und das Backoffice schmeißt. "Wir möchten das, was gut bewährt war, beibehalten", verrät der Neo-Gastronom. Im Café soll es selbst gebackene Kuchen zu Kaffee und Co. geben. "Wir bieten das Frühstück jetzt etwas anders an: Es ist für den Veganer was dabei, es ist für den Vegetarier was dabei und natürlich auch das klassische Frühstück", schildert Muigg gegenüber VOL.AT. Mittags gibt es vorerst eine kleine Karte mit Brettljause. Das Brot soll selbst gebacken werden, so viel wie möglich soll aus der Region kommen. Das Steckenpferd des Paares ist Wein: "Das ist einfach unsere Leidenschaft. Wir haben über den Wein unsere Liebe zur Gastronomie vertieft und gefunden", meint er.

Auf dem Dach des Lokals steht ganz groß "Café". ©VOL.AT/Mayer

Die Einrichtung des Lokals wird bis zur Eröffnung noch um Dekoration ergänzt. ©VOL.AT/Mayer

Eröffnung am 19. September

Das Lokal zählt rund 40 Plätze. Der Standort mit dem privaten Parkplatz ist für Muigg ein großes Plus. Die Gäste können direkt vor dem Lokal gratis parken und könne so auch spontan vorbeikommen – etwa einen Kaffee oder Espresso trinken, ein Stück Kuchen genießen oder ein Eis mitnehmen.

Der Tresen inklusive Kaffeemaschine stehen bereit.

Die alte Kaffeemühle steht nicht zufällig auf dem Tresen: Sie dient als etwas andere Pfeffermühle. ©VOL.AT/Mayer

Die Eröffnung rückt immer näher. "Wir starten einfach einmal gemütlich“, meint Ulrich Muigg. Ein Soft-Opening also. "Die Türen sind offen für jeden und wir freuen uns sehr darauf, dass wir endlich aufmachen können." Einmal im Monat soll es ein abendliches Überraschungsevent mit Reservierung geben. Hier denken Astrid und Ulrich etwa an eine Käsknöpflepartie. Auch ein Faschingskränzle soll es geben. Was die Dekoration angeht, will das Paar die eigene Handschrift ins Lokal bringen. "Die Basis ist wunderschön hier", verdeutlicht Muigg. " Es ist ein sehr gemütliches Haus im schwedischen Stil." Bis zur Eröffnung gibt es im Lokal noch einiges zu tun. "Die Tage sind sehr lang", erklärt der Gastronom. Die Selbstständigkeit sei doch anders als der gewohnte Job. "Aber selbstständig heißt einfach selbst und ständig", meint Muigg und schmunzelt.

Video: Ulrich Muigg im Gespräch

"Mathilda’s Café" eröffnet am 19. September ab 9 Uhr neu. Die Öffnungszeiten sind von Dienstag bis Freitag 9 bis 18 Uhr und am Samstag 9 bis 16 Uhr. Es gibt bereits viele Reservierungen für die Eröffnungswoche. Wer zum Frühstück vorbeikommen will, sollte der Planbarkeit halber reservieren, kann aber auch einfach vorbeikommen.

