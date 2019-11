Materialstreit könnte in den nächsten Tagen vorbei sein

Katharina Liensberger trainiert wieder mit dem ÖSV. Der Materialstreit könnte schon in den nächsten Tagen vorbei sein.

Es schaut gut aus, dass die 22-jährige Göfnerin den vom Ski Pool geforderten Vertrag bei Rossignol doch noch unterschreiben wird. Am Montag hat Katharina Liensberger laut ORF erstmals seit längerer Zeit in Hippach im Zillertal wieder mit den ÖSV-Damen trainiert. Da sie mit ihrem alten Material trainiere, sei davon auszugehen, dass Liensberger den Vertrag vor der Deadline am 15. November unterschreiben wird.