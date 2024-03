Massive Masernwelle erschüttert Österreich: Ärztekammer ruft dringend zum Impfen auf

Österreich verzeichnet einen alarmierenden Anstieg der Masernfälle, weshalb die Ärztekammer dringend zur Impfung aufruft, um die Ausbreitung zu stoppen und die öffentliche Gesundheit zu schützen.

Mit bislang 293 registrierten Fällen (Stand: 19. März 2024) seit Anfang 2024 hat Österreich einen signifikanten Anstieg der Masernerkrankungen zu verzeichnen. Dieser Trend folgt auf ein Jahr, in dem bereits 186 Fälle gemeldet wurden, und unterstreicht Österreichs Position als Hotspot für Masernerkrankungen in Europa.

Anstieg von Fällen in der EU

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) warnen vor einem weiteren Anstieg der Fälle in der EU. Als Hauptgründe werden die unzureichenden Impfquoten in einigen Ländern, der saisonale Anstieg und die Einschleppung des Virus aus Regionen mit hohen Infektionsraten genannt.