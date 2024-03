Aktuell 13 Masernfälle in Vorarlberg

Nach mehreren neuen Masernfällen in Vorarlberg gestaltet sich die Suche nach der Infektionsquelle schwierig.

Nicht einfach zum Arzt laufen

Masern sind keine banale Erkrankung

Impfung als Schutz vor Masern

Die Dreifach-Kombinationsimpfung Masern-Mumps-Röteln (MMR) bietet zuverlässigen Schutz und ist nicht nur für Kinder im Rahmen des Kinderimpfprogrammes, sondern auch für alle Erwachsenen in Österreich gratis. Auch wer gegen einzelne oder alle dieser Krankheiten (noch) geschützt ist, kann sich trotzdem erneut impfen lassen – eine „Überimpfung“ ist nicht möglich. Die Impfung ist beim Hausarzt/bei der Hausärztin sowie auch in der Impfordination des Landes in Rhombergs Fabrik in Dornbirn (Färbergasse 15, Haus H, Erdgeschoß) erhältlich. Anmeldungen unter https://impfung.lwz-vorarlberg.at/.