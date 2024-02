Wieso die Masern auch wegen Corona wieder stark auf dem Vormarsch sind ...

Masern im Aufwind, Impfquoten rückläufig

Die Impfquote im Falle der Kinderkrankheit, deren Immunisierung in Kombination mit Mumps und Röteln angeboten werde, ist rückläufig, wie aktuelle Zahlen belegen. Das bestätigt auch Dr. Daniela Jonas, ihres Zeichens Impfreferentin der Vorarlberger Ärztekammer und Kinderärztin in Feldkirch.

Junge Erwachsene schwer erreichbar

"Das Impfthema wurde auch während der Pandemie strapaziert, auch haben viele Vorsorgeuntersuchungen nicht stattfinden können", führt die in Feldkirch niedergelassene Ärztin weiter aus. "Masern sind keine banale Erkrankung, sie könne auch lange und schwerwiegende Folgen mit sich bringen. Umso wichtiger ist es, zu informieren und die Menschen für die Impfung zu sensibilisieren, meist in persönlichen Gesprächen", informiert Dr. Jonas. Eine größere Impflücke gäbe es bei der Gruppe von jungen Erwachsenen, die auch auf ihren Kanälen schwer erreichbar seien.

Impfmythen und Skepsis

"Bei der Masernimpfung handelt es sich um die Verbreichung eines Lebendimpfstoffes. Sie ist sehr gut verträglich, abgesehen von Menschen, die beispielsweise an Immunerkrankungen leiden. Impfskeptiker berufen sich leider immer noch auf Mythen. So kursiert immer noch eine gefälschte Studie, die belegen würde, dass die Masernimpfung Autismus hervorrufen würde. Viel gefährlicher ist die Erkrankung, die u.a. eine höchst gefährliche Gehirnhautentzündung hervorrufen kann", erläutert die Wahlärztin, die sich erneut für die Immunisierung einsetzt. "Nur gemeinsam können wir die Ausbreitung einer Krankheit, die nahezu ausgerottet war, verhindern!"

Kostenloses Impfangebot

Die Impfung gegen die Masern ist in Österreich in allen Altersgruppen kostenlos. Die Dreifach-Kombinationsimpfung Masern-Mumps-Röteln (MMR) ist nicht nur für Kinder im Rahmen des Kinderimpfprogrammes, sondern auch für alle erwachsenen Personen in Österreich gratis. Auch wer gegen einzelne oder alle dieser Krankheiten (noch) geschützt ist, kann sich trotzdem erneut impfen lassen – eine „Überimpfung“ ist nicht möglich.