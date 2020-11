Massentests: Mehr als die Hälfte will teilnehmen

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung kann sich vorstellen, an den geplanten Antigen-Massentests im Dezember teilzunehmen.

Kurz lobt Engagement der Länder und Gemeinden

Kurz dankte den Vertretern der Länder und Gemeinden sowie den verschiedenen ehrenamtlichen Organisationen wie beispielsweise der Freiwilligen Feuerwehr oder den Rettungsorganisationen, die bei den Testungen mithelfen werden. Innerhalb weniger Tage hätten die Länder und Gemeinden mit dem Bundesheer und den Gesundheitsbehörden alle Vorkehrungen getroffen, damit ab kommender Woche mit den ersten Massentests begonnen werden könne, so der Kanzler. Den Anfang macht die Bundeshauptstadt Wien am 2. Dezember.

Kurz ruft zu hoher Beteiligung auf

Aus den Rückmeldungen der Länder und Gemeinden vernehme er, "dass sich viele an den Tests beteiligen werden", so Kurz. Das hätten auch die Testungen in Südtirol gezeigt. Dort sei es mit dem Massentest und der starken Beteiligung der Bevölkerung gelungen, den entscheidenden Reproduktionsfaktor "R" von 1,4 Richtung 0,5 runterzudrücken. Ähnlich in der Slowakei.