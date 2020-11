Massentest in Vorarlberg ab Freitag - Und so läuft das ab

Am kommenden Freitag startet die Corona-Flächentestung in Vorarlberg, Anmeldungen dafür sollen ab Montag möglich sein.

Das Land Vorarlberg hat alle wichtigen Informationen zeitgerecht zugesagt. "Die Bürgerinnen und Bürger werden über die Abläufe rechtzeitig informiert“, so Landeshauptmann Wallner am vergangenen Mittwoch.

Die wichtigsten Punkte

Die Testresultate werden innerhalb einer Stunde per SMS übermittelt. Fällt der Test positiv aus, muss zur Bestätigung verpflichtend ein PCR-Test gemacht werden. Betroffene können noch am selben Tag (nach 17 Uhr) in "ihre" Teststation zur PCR-Testung kommen.