Massenentlassungen bei Google Schweiz: Unruhe im Zürcher Tech-Sektor

Google Schweiz sieht sich mit einer neuen Welle von Arbeitsplatzabbau konfrontiert, wobei erneut signifikante Stellenstreichungen an den Standorten Zürich Hürlimann-Areal und Europaallee vorgenommen werden.

Ein Jahr nach der Ankündigung von Google, weltweit 12.000 Stellen abzubauen, sind auch die Schweizer Niederlassungen betroffen. In Zürich wurden bereits über 300 der damals fast 5.000 Arbeitsplätze gestrichen.

Aktuelle Entwicklungen und Konsultationsverfahren

Aktuelle Recherchen zeigen, dass nun 160 weitere Stellen in Zürich gefährdet sind. Diese betreffen vor allem Bereiche, in denen an Diensten wie Google Maps, Search und YouTube gearbeitet wird. Ein Konsultationsverfahren wurde bereits eingeleitet, wobei die genauen Details des Stellenabbaus noch nicht bekannt gegeben wurden.