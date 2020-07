Maskenverweigerer in Supermärkten? Das sagen Sutterlüty und Spar

Seit Freitag gilt die erneute Maskenpflicht. Kontrollen durch die Polizei gibt es derzeit keine. Doch halten sich die Kunden auch daran?

Die Maskenpflicht ist wieder da. Seit Freitag muss auch im Lebensmittelhandel, in Tankstellenshops, in Bank- und Postfilialen, sowie beim Besuch in Gesundheitseinrichtungen ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Während die Polizei in Tirol stichprobenartige Kontrollen durchführt, wird in Vorarlberg derzeit nicht kontrolliert. Die Polizei darf nämlich nur dann kontrollieren und bestrafen, wenn sie von der zuständigen Gesundheitsbehörde - in Vorarlberg die jeweilige Bezirkshauptmannschaft - dazu beauftragt wird.