Erneute Maskenpflicht: VOL.AT-Lokalaugenschein bei Hofer und Sutterlüty

Ab heute, Freitag, gilt in ganz Österreich wieder die Maskenpflicht. VOL.AT bei zwei Supermärkten in Vorarlberg.

Sie ist wieder da: Die Maskenpflicht. Ab heute, Freitag, muss in weiten Teilen des öffentlichen Lebens wieder ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Das gilt nicht mehr nur in Apotheken oder öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern auch im gesamten Lebensmittelhandel, in Tankstellenshops, in Bank- und Postfilialen sowie beim Besuch in Gesundheitseinrichtungen. Grund dafür sind die steigenden Covid-19-Infektionszahlen.