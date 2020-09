Martinimarkt Dornbirn abgesagt

Heuer gibt es keinen Martinimarkt, dafür eine Martiniwoche.

Die Absage ist coronabedingt und erfolgt heuer erstmals in der langen Geschichte des Marktes. Doch die Stadt hat sich was Neues einfallen lassen: Die Martiniwoche ersetzt vom 2. bis 7. November den Martinimarkt. In dieser Zeit präsentieren sich die Innenstadt, die Geschäfte und die Gastronomie „im alto Häß“ aber mit neuen Angeboten und Besonderheiten.