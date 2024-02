Marika Ritter (19) aus Au begeistert auf TikTok mit Wälder-Schmäh – Ihr erstes Interview

Das "TikToken" sieht sie momentan als Hobby. "Ich würde mich eigentlich nicht als Influencer bezeichnen. Das wäre mir ein bisschen peinlich", gibt sie zu verstehen. Die junge Kindergarten-Pädagogin hat Spaß an dem sozialen Netzwerk. "Meine Kolleginnen kennen meine TikToks und sie findens glaube ich ganz lustig. Meine Mama supportet mich auch. Sie folgt mir auf TikTok", erzählt sie. Ihre Videos erreichen mehrere Tausend Klicks. "Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet", meint sie. "Wenn es nur ein Like hat, dann rentiert es sich schon zu posten." Sie habe auch Freunde und Bekannte, die nicht viel von ihrem Hobby halten. "Ich denke mir, nicht jeder kann den gleichen Humor haben", sagt Marika dazu.

Mit TikTok den Lebensunterhalt verdienen? "Das wäre auf jeden Fall mein Traum", gibt die junge Auerin zu verstehen. "Das Schauspielerische ist schon ein bisschen ein Traum von mir." Sie ist auch bei der Heimatbühne Schoppernau, einer Theatergruppe in der Nachbargemeinde, mit dabei. "Ich wollte schon ein paar Jahre lang dazu", betont sie. "Dort spiele ich ganz was anderes. Eher so eine Tussi, ganz anders als in den Wälder-Videos."