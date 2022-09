Ländle-TikTokerin: "Ist egal, was die anderen denken"

Die Vorarlbergerin Asli Sahin ist als „Ashley“ auf TikTok bekannt. Im Interview mit VOL.AT spricht sie über ihren Werdegang.

"Mein Ziel war es, den Leuten in Vorarlberg zu zeigen, dass es das genau so auch hier geben kann", erklärt Asli Sahin im VOL.AT-Gespräch. Ashley, auch bekannt als "your favourite TikTokerin", hat auf der Plattform bereits über 480.000 Likes.

"Egal, was sich die anderen denken"

Die 19-Jährige erzählt, dass sie schon immer etwas auf Social Media machen wollte. "Das Ganze fing tatsächlich damit an, dass ich im Februar Corona hatte", so Ashley. Aus Langeweile griff sie zum Handy und postete ihr erstes Video. Sie fügt hinzu: "Ich habe zuerst meine Mutter angerufen und sie stand dann zu 100 Prozent hinter mir. Dann hab ich mir gedacht 'Wenn meine Mutter das in Ordnung findet, ist es egal, was sich die anderen dabei denken'."

Sie erzählt gegenüber VOL.AT, dass sie bisher sehr viel positives Feedback erhalten hat. "Es gibt natürlich immer Leute, denen das nicht passen wird, aber das ist vollkommen okay", so Ashley.

"Das bin zu 100 Prozent ich"

Authentizität ist ihr wichtig. Bezüglich Filter meint sie, sie verwende lediglich den, der weiße Zähne macht. Ashley hat auch vor kurzem angefangen, aktiver auf Instagram zu sein. Ihre Posts sehen alle sehr ästhetisch aus.

©Instagram u0022assahiinu0022

Trotzdem zeigt sich die junge Frau auf TikTok auch ungeschminkt, beim Training oder bei der Arbeit. "Das bin zu 100 Prozent ich", gibt Ashley gegenüber VOL.AT zu verstehen.

Sie hatte auch schon ihre erste Kollaboration. "Niemand würde dazu 'nein' sagen, wenn man mit dem, was man gerne macht, Geld verdienen könnte", so die TikTokerin. Gegenüber VOL.AT meint sie, sie wäre "schon" gerne Influencerin. Ihr eigentliches Ziel war jedoch "den Leuten in Vorarlberg zu zeigen, dass es das genau so auch hier geben kann".