Spaß bei der Arbeit: Darum taugt Ländle-Firmen TikTok

Die App TikTok ist vor allem bei der jüngeren Generation beliebt. Doch auch immer mehr Unternehmen aus Vorarlberg sind dort aktiv.

TikTok ist besonders bei der jungen Generation beliebt.

Auch das Team von Ländlejob ist auf TikTok aktiv. Statt klassischen eher ernster Werbevideos setzt man immer mehr auf witzige Kurzvideos. So schlüpft etwa Simon Bischof, Verkaufsleiter der Ländle-Portale, in die Rolle des stereotypischen Wälders:

Infotainment kommt an

"Es ist nicht so, dass man auf TikTok nur Blödsinn machen muss", meint Simon Bischof im Gespräch mit VOL.AT. Man fahre zwei Schienen: Wälder-Comedy-Videos und ernsthaften Content, bei dem Wissen vermittelt werde. "Das sind eigentlich die zwei Themen, die auf TikTok definitiv am besten funktionieren: Das ist Entertainment – Unterhaltung – und Education", verdeutlicht er. Die User wollen auf TikTok auch etwas lernen, wie er erklärt. "Infotainment", meint Klaudia Aldjic, Projektmanagerin bei Ländlejob, dazu.

Neue Zielgruppe eröffnet

Er werde auf seine Rolle als TikTok-Wälder sehr oft an verschiedensten Orten angesprochen, so Bischof. Die Reichweite der Clips freut das Team, auch, wenn man nicht damit gerechnet hätte. "Wir haben es mit diesen Videos wirklich geschafft, eine neue Zielgruppe zu eröffnen", gibt Aldjic zu verstehen. Und das, ohne einen Cent in die Hand zu nehmen. Mit den Postings habe man viele Leute erreicht und auf die Plattform aufmerksam gemacht. Hier sehe man, was mit TikTok alles möglich sei.

Ist TikTok was für jede Branche?

Ganz klar, ja, meint die Projektmanagerin. Man müsse sich an die Plattform anpassen. "Nur weil man dort auch lustigen Content postet, heißt es ja nicht, dass man irgendwie an Glaubwürdigkeit verliert als Unternehmen", meint sie. Auch eine Bank als seriöses Unternehmen dürfe sich trauen, hier aktiver zu sein. "Es gibt in Deutschland einen Bestatter, der hat zig Millionen Follower oder Aufrufe zumindest", meint Bischof.

Der Hype und TikTok hält an. Es lohne sich, hier als Unternehmen aktiv zu sein, sind sich die beiden einig. Einen Tipp hat Aldjic: "Wenn dann braucht es schon jemanden, der verantwortlich ist. Der es in die Hand nimmt und es regelmäßig macht."

Oberhauser & Schedler Bau

Seit 2020 ist Oberhauser & Schedler Bau aus Andelsbuch auf TikTok aktiv. Angelika Pircher ist zuständig für den TikTok-Account. "Das Ziel war, die Jugendlichen zu erreichen, auch um Lehrlinge zu gewinnen", meint Pircher. Ihre zwei Kinder hätten sie eingeschult, was Trends und Co. angehe, meint sie und schmunzelt.

Das Unternehmen will mit der spaßigen Schiene etwas frischen Wind reinbringen: "Irgendwie ist jede Werbung gleich und man swipt dann gleich weiter", meint Pircher gegenüber VOL.AT. Immer wieder postet das Bauunternehmen authentische Videos mit Mitarbeitern auf Baustellen. Die Idee kommt gut an: Innerhalb kurzer Zeit kamen viele neue Follower und viele Klicks zusammen.

Hirschmann Automotive

Der Rankler Automobilzulieferer Hirschmann Automotive nutzt TikTok seit Mai 2022. Anfangs habe man auf TikTok Werbung für Lehrlinge geschaltet, erklärt Fabienne Koch. "Danach haben wir versucht, einen Einblick in den Alltag bei Hirschmann zu geben", so Koch. Auf dem Account sieht man hauptsächlich Videos mit Mitarbeitern aus Rankweil, vereinzelt aber auch Videos von anderen Standorten – etwa aus Marokko.

Man werde immer wieder auf die TikTok-Videos angesprochen – besonders von jungen Vorarlbergern. "Als die Schnupperlehrlinge bei uns da waren, war es spannend zu hören, dass sie gleich gefragt haben, ob man sie dort auch sieht", meint Fabienne Koch im Gespräch mit VOL.AT. Auch immer öfter sage jemand: "Cool, das Video habe ich grade erst gesehen." Dass der Kanal wächst, freut das Unternehmen.

Pfänderbahn

Das Team der Pfänderbahn in Bregenz postet seit März 2022 regelmäßig Videos auf der Plattform. So gehöre sich das für einen Tourismusbetrieb, meint Betriebsleiter Berthold Martan. Er und Maschinist Bernhard Dobler führen den Account. Sie geben hier ganz besondere Einblicke in ihre Arbeit. "Wir machen einfach lustige Videos. Sonst wirds ja langweilig", erklärt er.

Es sei wichtig, dass man sehen könne, dass man Spaß an der Arbeit habe. Martan und seinem Team ist es wichtig, auch unterschiedliche Eindrücke zu vermitteln: "Es schaut ja auch der Himmel nicht jeden Tag gleich aus", verdeutlicht er. So teilen sie etwas Videos von Wartungsarbeiten am Seil, aber auch schöne Berg-Clips. Gefilmt wird hauptsächlich mit dem Handy und GoPro, auch die Anschaffung eine Drohne wird überlegt. Sicher werde man auch auf den Account angeprochen, so der Betriebsleiter: "Das schauen schon einige an." Eines der Videos zählt schon über 2,5 Mio. Aufrufe.



