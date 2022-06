Maria Maksimovic macht Werbung für Dessous-Label

Geld gibt es nur für die "großen Fische" im Influencer-Pool

Maria Maksimovic, die Volkswirtschaft studiert, verdient ihr Geld unter anderem mit Jobs als Model und Influencerin. Aktuell macht sie auch Werbung für das Schweizer Lingerie-Label Lilovee. Doch was immer sehr einfach aussieht, ist auch hartes Business und die Zeiten sind nicht einfach, wie Maria gegenüber VOL.AT sagt. "Neue Werbedeals an Land zu ziehen, ist gerade schwierig." Die Vorarlbergerin will auch keine unbezahlten beziehungsweise unterbezahlten Deals mehr machen, auch wenn sie weiß: "Man bezahlt halt nur die großen Fische gut." Aber Maria Maksimovic glaubt an sich und will sich nicht unterkriegen lassen und sagt selbstbewusst und mit einem Schmunzeln im Vorarlberger Dialekt: "Aber mei - kummt no!" (VOL.AT)