Marco Rossi gibt Debüt in der NHL

Rossis letzte Leistungen dürften das sportliche Management überzeugt haben: Der Rankweiler steht vor seinem ersten NHL-Einsatz für die Minnesota Wild.

Aktuell spielt Vorarlbergs Eishockey-Talent beim Farmteam Iowa Wild, aufgrund von Corona-bedingten Ausfällen befördert das NHL-Team Minnesota den 20-jährigen Mittelstürmer nun in die NHL-Mannschaft nach St. Paul. Den ersten Einsatz für Rossi gibt es am Donnerstagabend - nach europäischer Zeit um 1 Uhr früh am Freitag - gegen die Boston Bruins.