Marc Girardelli erzählt schlüpfrigen Vorarlbergerwitz

Die Vorarlberger Ski-Legende war in der Show "Sehr witzig!?" zu Gast und erzählte seine Lieblingswitze.

Vier bekannte Gesichter, ein Kartenspiel und Witze am laufenden Band gibt's in der Comedy-Game-Show "Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch" auf Puls 4. Comedian Gery Seidl, Schauspielerin und Kabarettistin Angelika Niedetzky, Österreichs Witzekönig Harry Prünster, Kabarettist und Moderator Gerald Fleischhacker und Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper messen sich immer vor Publikum im Witze-Erzählen und bewerten sich dabei gegenseitig.

In jeder "Sehr witzig!?" Folge ist außerdem ein Promi zu Gast, der versucht, die anderen auszustechen und Witzekönig zu werden.

Wiener-Witz

Promi-Gast: Marc Girardelli

In dieser Folge war Ski-Legende Marc Girardelli als Promi-Gast geladen. Der Lustenauer erzählte beim Witze-Stammtisch unter anderen seine beiden Lieblings-Witze über Vorarlberg und Kärnten. "Sehr Ein Vorarlberger Pärchen macht seit Menschengedenken Reise nach London und kommt beim Zoll an, fragt der Zöllner: „Where do you come from?“ Sagt der Vorarlberger:“We are from Austria.“ Dann fragt Frau:“ Was hata gsagt?“ Der hat gsagt, er hat uns gfragt:“Wo vo kommen wir. und er hat gsagt...

"In Kärnten besucht ein Kollege seinen Freund und der sieht scho von weitem wie der mit Schubkarren so Dreck auf den gefrorenen Teich hinter seinem Haus führt. Und dann fängt er an mit dem Rechner und Schaufel alles schön verteiln auf a recht große Fläche und wie er dann näher kommt... "

Tiroler-Witz von Marc Girardelli

"Also a Vorarlberger, Tiroler und a Wiener sind geschäftlich in Saudi Arabien, Ölgeschäftlich alles mögliche und dann werden sie als in der längern Zeit wo sie unten sind ertappt wie sie im Appartement Alkohol trinken und das sieht die Polizei. und die werden Verhaftet, werden do vor die Scharia gestellt und dann sagma „der Strengste, einer der strengsten Verbote die ma haben hab ihr eigentlich nicht beachtet und wir sind e no gnädig ihr kriegt 50 Peitschenhiebe. Und ihr habt aber eine Vergünstigung zu unseren Landsleuten ihr habt einen Wunsch frei. Aber die Peitschenhiebe müssen kommen.“ Dann sagt da Vorarlberger...

Steirerwitz

"Ein Burgenländer fährt in einem steirischen Dorf mit seinem Auto in einen Straßengraben und kummt nimma aussi, hat aber das riesen Glück, dass grod a steirischer Bauer vorbeikumt mit seinem starken Pferd und den aussezahn wü aus dem Grobn. Und er bindet ein Seil um den Pferdehals und ums Auto und und stöt sie hin und sogt so...



Burgenländerwitz

"Der Ritter von Lockenhaus kommt nach Hause nach langem anstrengendem Kampf, jahrelangem Kampf, hin reitet aufi. Tür geht auf, klopft, kommt seine Frau heraus, schaut ihn an sogt: „Die Haare grau, das Gesicht so schmal, ich fürcht das ist nicht mein Gemahl.“ Er schaut sie o, sogta: „Der Busen hängt, der Orsch is breit, des gescheiter is wenn i weiter reit.“

Oberösterreicherwitz