Manuel Neuer: Bayern-Star singt Lied von rechtsextremer Skandal-Band

Bayern-Torhüter Manuel Neuer (34) singt in einem Video aus dem Kroatienurlaub ein Lied der umstrittenen kroatischen Band "Thompson" und sorgt damit für ordentlich Gesprächsstoff.

Der Kapitän des FC Bayern München erholt sich eigentlich gerade im Urlaub in Kroatien von der letzten Saison. Jetzt ist allerdings ein Video aufgetaucht, das Neuer in privater Runde beim Singen eines "Thompson"-Liedes zeigt. Die Band ist für ihre rechtsextreme Gesinnung bekannt.

Brisant ist aber, dass der kroatischen Band seit Jahren eine Verherrlichung des kroatischen Faschismus vorgeworfen wird. Die 1991 gegründete Band ist nach Gründer und Frontmann Marko Perković (53) benannt, dessen Spitzname "Thompson" von der Waffe herrührt, die er im Kroatien-Krieg mit sich führte. Der 53-Jährige ist für seine rechte Besinnung bekannt und auch die Band hält sich mit rechtsextremen Auftritten nicht zurück: Auf der Bühne haben die Bandmitglieder schon mehrfach den Hitlergruß gezeigt und das Lied „Jasenovac i Gradiška Stara“ gespielt, dass die Tötung von Juden und Serben in Konzentrationslagern verherrlicht. Die kroatische Staatsanwaltschaft hat sogar schon wegen Volksverhetzung gegen die Band ermittelt. Außerdem hat "Thompson" in meheren Ländern, wie etwa den Niederlanden und der Schweiz, Einreiseverbot.

Das Lied „Lijepa li si“ (dt.: "Du bist so schön") von 1998 handelt von der Schönheit Kroatiens, aber auch der Bosnien-Herzegowinas, was vielen Bosniern missfällt, da es im Lied so klingt, als würden die beiden Länder wie in den Zeiten Jugoslawiens wieder zusammengehören, Bosnien-Herzegowina ist seit 1992 aber ein eigenständiges Land. Hinter dem Lied steckt also nicht nur eine fragwürdige und kontroverse Liebeserklärung an Kroatien und Bosnien-Herzegowina, sondern auch eine offen faschistische Musik-Gruppe.