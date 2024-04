Mann bricht am Flughafen Memmingen zusammen und muss reanimiert werden

Beamte der Grenzpolizeigruppe Memmingen werden am 17.04.2024 zu einem medizinischen Notfall im Terminal gerufen. Dort finden sie einen 34-Jährigen leblos auf und leiten unverzüglich Reanimationsmaßnahmen ein.

Am vergangenen Mittwochabend wurde die Grenzpolizeigruppe Memmingen zu einem medizinischen Notfall am Flughafen gerufen. Ein 34-Jähriger wurde bewusstlos in einer Toilette im Ausreisebereich gefunden. Die Beamten leisteten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen und alarmierten die Flughafenfeuerwehr. Angesichts des sich verschlechternden Zustands des Mannes führten die Beamten Reanimationsmaßnahmen durch, die der hinzugerufene Rettungsdienst fortführte. Nach mehreren Minuten gelang es dem Rettungsdienst, ihn zu stabilisieren. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das schnelle Handeln der Flughafenfeuerwehr und der Grenzpolizisten hat vermutlich das Leben des Mannes gerettet.