"In der Ersten Hilfe kann man nichts falsch machen, außer man macht nichts"

Als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin sowie ehrenamtliche Rettungssanitäterin und First Responderin beim Roten Kreuz Vorarlberg betrachtet Monika Fritsch es nicht nur als Verpflichtung, sondern als Selbstverständlichkeit, in Notfallsituationen Hilfe zu leisten.

Diesen Samstag, 9. September, wird der internationale "Tag der Ersten Hilfe" begangen. Ziel dieses Gedenktages ist es, die Bedeutung fachgerechter Nothilfe im öffentlichen Bewusstsein zu verankern – er wird seit dem Jahr 2000 in über 150 Ländern begangen. Erste Hilfe zu leisten und somit Maßnahmen zu setzen, um menschliches Leben zu retten, bedrohende Gefahren oder Gesundheitsstörungen bis zum Eintreffen professioneller Hilfe abzuwenden oder zu mildern, ist übrigens per Gesetz verpflichtend.

Mehr Überzeugung, denn Verpflichtung

Davon ist die Übersaxnerin Monika Fritsch so oder so überzeugt: Als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, ehrenamtliche Rettungssanitäterin, wie auch First Responderin beim Roten Kreuz Vorarlberg, hat sie sich quasi der Ersten Hilfe verschrieben. Für die zweifache Mutter ist es darum weniger Verpflichtung, als Selbstverständlichkeit dort zu helfen, wo ihre Hilfe benötigt wird. So wie es die 36-Jährige vor knapp einem halben Jahr getan hat.