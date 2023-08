Mallorca in Wassernot: Hotelkette setzt auf eine kuriose Dusch-Regel!

Nicht nur Italien und Griechenland stöhnen unter der extremen Sonne, auch Mallorca, die beliebte Urlaubsinsel vieler Österreicher, schlägt Alarm wegen extremer Trockenheit.

"Barceló setzt auf Musik zum Duschen!"

Nicht länger als fünf Minuten unter die Dusche

"QR-Codes im Bad führen zur Dusch-Musik!"

Die Barceló-Gruppe hat zudem in nachhaltige Sanitäranlagen investiert, etwa durch den Einbau von Bewegungssensoren an Wasserhähnen und die Nutzung von Regenwasser für die Duschen.

"Mallorca kämpft mit Wassermangel!"

Die Rückkehr der Touristen nach der Corona-Krise hat den Wasserverbrauch auf Mallorca in die Höhe schnellen lassen. Die Wasserreserven in den Stauseen sind auf besorgniserregende 55 Prozent gesunken. In Andratx wurden die Strandduschen bereits eingeschränkt und sind nur noch von 10 bis 19 Uhr in Betrieb. Auch die Einheimischen sind aufgerufen, Wasser zu sparen und auf Aktivitäten wie Autowaschen oder Rasensprengen zu verzichten.