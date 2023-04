Mallorca: Im Bierkönig geht es wieder mächtig ab!

Die Saison 2023 an der Playa de Palma ist offiziell eröffnet, und das Bierkönig-Opening hat zahlreiche feierwütige Gäste angezogen.

DJ Aaron fasste die Stimmung perfekt zusammen: "Es hat noch nie so viel Spaß gemacht, im Bierkönig zu arbeiten", zitiert ihn die Mallorca Zeitung. Schon am vergangenen Mittwoch, einen Tag vor der offiziellen Eröffnung, war der Partytempel an der Schinkenstraße prall gefüllt. Und das zog sich über die Tage hinweg auch weiter, wie ein VOL.AT-Leser berichtet.

Lokalmatador Peter Wackel eröffnete am vergangenen Donnerstag als erster Künstler die Feierlichkeiten und betrat die Bühne des Bierkönigs, der für 4.400 Menschen ausgelegt ist. Das Lokal war so voll, dass niemand mehr hineinpasste. So hat es auch ein VOL.AT-Leser am vergangenen Wochenende erlebt. "Das war unglaublich, wir haben das Lokal nach fünf Minuten wieder verlassen. Es war total überfüllt, grölende Menschen und der Boden war von Alkohol getränkt."