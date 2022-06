Sauftourismus auf Mallorca "schlimmer als vor Corona"

Der Sauftourismus um den Ballermann auf Mallorca ist nach Einschätzung von Unternehmern derzeit noch schlimmer als in den Jahren vor der Corona-Pandemie.

Manche Urlauber kämen gegen 10.00 Uhr in den Hotels an - und um 14.00 Uhr könnten sie schon nicht mehr gehen, zitierte die Zeitung "Última Hora" am Mittwoch Juan Miguel Ferrer, Geschäftsführer einer Initiative für mehr Qualität an der Playa de Palma.