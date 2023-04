Spektakuläre Verfolgungsjagd im Urlauberparadies

Vor dem berühmten Ferienort Cala d'Or auf Mallorca lieferte sich die spanische Guardia Civil eine wilde Verfolgungsjagd mit einem Schnellboot.

all

all

self

self

Die Verfolgungsjagd an der Ostküste der Mittelmeerinsel führt bei Cala d'or an Land. Ein Polizei-Boot und ein Hubschrauber jagen drei Verdächtige an Land.