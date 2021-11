Mahnwache "Femizide stoppen!" am Sonntag in Bregenz

Die Grünen Vorarlberg veramstalten am Sonntag am Platz Der Wiener Symphoniker vor dem Festspielhaus in Bregenz eine Mahnwache unter dem Motto "Femizide stoppen!".

23 Morde an Frauen hat es im Jahr 2021 in Österreich bereits gegeben. Die Organisatoren wollen gemeinsam ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen und den Opfern gedenken.

Sandra Schoch, Grüne Vizebürgermeisterin Bregenz: "Die Mahnwache 'Femizide stoppen!' kommenden Sonntag ist Ausdruck unserer großen Betroffenheit über den 23. Mord an einer Frau dieses Jahr in Österreich. Gleichzeitig ist sie Aufruf, dass wir – Männer und Frauen gemeinsam – diese strukturelle Gewalt gegen Frauen anerkennen und beenden. Dazu braucht es die öffentliche Diskussion und eine sichtbare Positionierung: Wir sagen Nein zu jeder Form männlicher Gewalt!

Aktueller Fall aus Bürs

Die Frau verstarb drei Tage nach dem Angriff auf sie im LKH Feldkirch.

Wo: Platz Der Wiener Symphoniker Bregenz

Platz Der Wiener Symphoniker Bregenz Wann: Sonntag 7. November 14 Uhr bis 15.30 Uhr