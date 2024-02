"Maddie McCann": Verdächtiger schweigt vor Gericht

Im Prozess gegen den deutschen Verdächtigen im Fall des 2007 in Portugal verschwundenen britischen Mädchens Madeleine "Maddie" McCann wegen anderer Taten ist am Freitag die Anklage verlesen worden.

Christian B. werden drei Vergewaltigungen und zweifacher sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen, wie die Vertreterin der Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht im niedersächsischen Braunschweig in Deutschland sagte.

Schweigen im Gericht

Vorwürfe aus Portugal

Der 47 Jahre alte B. muss sich in dem Braunschweiger Verfahren wegen Sexualdelikten verantworten, die er zwischen 2000 und 2017 an fünf Frauen und Mädchen in Portugal begangen haben soll. Diese Vorwürfe stehen nicht im Zusammenhang mit dem Fall Maddie.