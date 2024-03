Machtkampf bei Red Bull: Die Yoovidhya-Familie mischt sich ein

Die Yoovidhya-Familie schickt ein Mitglied zur Red-Bull-Zentrale, ein Zeichen für wachsenden Einfluss. Interne Machtstrukturen könnten sich dadurch erheblich verschieben.

In Fuschl am See, dem Herzen von Red Bull, zeichnen sich bemerkenswerte Veränderungen ab. Ein Mitglied der thailändischen Unternehmerfamilie Yoovidhya, bekannt als Mehrheitseigner des weltbekannten Energydrink-Herstellers, wurde unlängst in die Firmenzentrale entsandt. Laut Berichten der "Salzburger Nachrichten" signalisiert dieser Schritt eine deutliche Absicht der Familie, ihren Einfluss auf das Unternehmen zu verstärken.